Согласно принятому бюджету на 2021 год, объем финансирования региональной медицины сократится в 2,6 раза и составил лишь 483 миллиона, в то время как в 2020 году он составлял 1,27 миллиарда гривен.

В частности, на специализированную стационарную медицинскую помощь населению областные власти сократили финансирование более чем в 5 раз - 93 миллиона гривен, вместо 501 миллиона в 2020 году;

В 4,8 раза сократили финансирование многопрофильной медицинской помощи населению - 31,5 миллиона, вместо 151,8 в 2020 году;

Санитарно-курортная помощь населению также уменьшится в 2 раза - 54,1 миллиона, вместо 111,6 в 2020 году;

Медико-социальная защита детей-сирот сократится в 1,57 раза - 68,1 миллиона, вместо 107,1 в 2020 году;

Расходы на экстренную медицинскую помощь сократятся в 12,7 раза - 7,5 миллиона, вместо 96,8 в 2020 году;

На создание банков крови и ее компонентов власти сократили расходы в 1,7 раза - 20,4 миллиона, вместо 35,4 в 2020 году;

На специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь бюджет уменьшится в 8 раз - 9,1 миллиона, вместо 73,4 в 2020 году;

Почти в 14 раз сократятся расходы на стоматологическую помощь - 1,09 миллиона, вместо 15,2 в 2020 году;

Обеспечение деятельности иных учреждений здравоохранения сократится в 1,86 раза - 52,1 миллиона, вместо 97,1 в 2020 году.

Одновременно с этим областные власти на 9,5 миллиона увеличили бюджет на проведение медико-социальной экспертизы, а также инициировали программу информацинно-просветительской деятельности, которая обойдется жителям области в 14 миллионов.Кроме того власти увеличили финансирование так называемых "иных программ здравоохранение" в 3.17 раза - 130 миллионов, вместо 41 в 2020 году.