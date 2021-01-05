События ДТП перед метро «Киевская» заметно осложнило движение (видео) Вечерний Харьков 16:26 532 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА. Читайте также Под Харьковом растратили полмиллиона бюджетных средств В центре Харькова пожар Синоптики обещают харьковчанам в среду потепление БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом растратили полмиллиона бюджетных средств События 19:55 Лента новостей Под Харьковом растратили полмиллиона бюджетных средств 19:55 В центре Харькова пожар 19:22 Синоптики обещают харьковчанам в среду потепление 19:10 Появилась новая информация о заболевших коронавирусом в Харькове 18:52 Что думают харьковчане о новых тарифах на электроэнергию (видео) 18:47 Нацгвардия получила от Харьковского КБ партию бронетранспортеров 18:34 На оживленном перекрестке в Харькове пробка из-за ДТП (видео) 18:28