Лёгкие - вот тот орган, который коронавирус нового типа поражает сильнее всего. Именно его врачи проверяют в первую очередь при подозрении на COVID-19. Но не всегда у пациента есть такая возможность и показания к тому, чтобы проводить процедуру КТ лёгких. Как же тогда быть? Проверить лёгкие в домашних условия.

В первую очередь мы можем проверить объем лёгких. У мужчин он должен составлять 3-3,5 литра, у женщины - 2,5-3. Этот показатель легко проверить в домашних условиях. Первый тест заключается в том, чтобы взять воздушный шарик и надуть его до проведения эксперимента - так материал станет более эластичным. Затем надуть шар одним выдохом. В идеале диаметр фигуры должен составить не меньше 15 сантиметров. Если показатель меньше, то, вероятно, имеются проблемы с лёгкими, причём не всегда это может быть связано с коронавирусом.Также можно провести другой метод и объять шею руками. Удалось сделать без проблем? Значит, все с наибольшей вероятностью хорошо. А вот когда длины пальцев недостаточно, то речь может идти об ожирении. Это заболевание негативно сказывается на работе легких и других систем. Кажется, что связи между ожирением и заболеваниями легких нет никакой, но это не так. Из-за лишнего веса происходит сдавливание дыхательного органа, из-за чего могут быть, в том числе, задержки дыхания в спящем состоянии.Еще один метод заключается в том, чтобы сложить вместе указательные пальцы рук. Опухшие пальцы будут расходиться, а ногти, вы заметите, в виде “часовых стекол”. Такое состояние может свидетельствовать о наличии обструктивной болезни легких.Последний - пульсоксиметрия. В домашних условиях ее можно делать с помощью карманного прибора, который надевают на палец и включают. На приборе отобразятся по факту работы два показателя - частота сердечных сокращений и содержание кислорода. У первой цифры нормой считаются 60-90 ударов в минуту, второй показатель должен быть в пределах 94-99%. Меньшие числа могут говорить о патологии. Также к настораживающим признакам относятся: одышка, кашель, сонливость и усталость.