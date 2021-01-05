По состоянию на 5 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 48 309 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 70 656 случаев заболевания COVID-19, 11 453 человека находятся под медицинским наблюдением, 58 071 пациент выздоровел, 1132 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 января в Украине зафиксировано 5 334 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 083 585 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 19 129 человек умерли, 747 408 - выздоровели.