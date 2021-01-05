Согласно информации журналистов, в ближайшее время будет уволен заместитель председателя областной администрации Руслан Тихонченко.

Как сообщает издание Depo.Харків со ссылкой на собственные источники в системе органов государственной власти, документы об увольнении чиновника были направлены в Кабмин 4 января и на данный момент находятся на согласовании в правительстве.Напомним, что Тихонченко был назначен на должность заместителя главы Харьковской областной государственной администрации в январе прошлого года. До назначения работал в Харьковском государственном университете питания и торговли заведующим лабораторией кафедры товароведения, управления качеством и экологической безопасности.