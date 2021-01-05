В Барвенковском районе при реконструкции системы водоснабжения переплатили полмиллиона на ремонте водопровода.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.



В августе 2018 года сельсовет заключил договор о реконструкции системы водоснабжения с обществом с ограниченной ответственностью. Не смотря на то что, договорные обязательства были выполнены частично, подрядчик составил и подписал акты приемки выполненных строительных работ, завысив в документах их стоимость на сумму свыше 530 000 гривен.



В свою очередь, бывший председатель сельсовета, не убедившись в достоверности внесенных в документы сведений, подписал и скрепил печатью сельского совета соответствующие акты, на основании чего на счет ООО было перечислено более 530 000 гривен.



Экс-главе сельсовета сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Досудебное расследование продолжается.