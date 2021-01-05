В Дергачевском районе из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации печи произошел пожар в частном доме

Как сообщили спасатели, вызов поступил, 4 января, в 19:51. На территории частного домовладения в переулке Вознесенском в селе Русская Лозовая горела летняя кухня на площади 3 кв. м.



В 20:44 пожар потушили. Пострадавших нет.



По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.