Новый штамм коронавируса по исследованиям медиков на 70% заразнее чем другие его виды. 3 января мутировавший тип впервые обнаружили на Кипре.

Глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий заявил, что в стране выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании. Его выделили в образцах, взятых у людей в районе Михайловцев, что на востоке Словакии, пишет РБК-Украина.



"Новый штамм коронавируса, который распространяется с юга Англии, также подтвержден в Словакии", - сказал Крайчий.



По словам министра, новый штамм чаще встречается у людей до 60 лет и более интенсивно распространяется среди детей.