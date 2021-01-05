Об этом депутат Харьковского городского совета написал на своей официальной странице.

Депутат городского совета от Блока Светличной "Разом!" Игорь Черняк заявил о намерении инициировать проведение комплексного аудита харьковских коммунальных предприятий. В частности, по словам Черняка, речь идет о Харьковских тепловых сетях и еще нескольких предприятий.«Очень важно, чтобы тепловые сети наконец перестали быть «черной дырой», куда ежегодно уходят сотни миллионов бюджетных денег. А потому следующий важный шаг после изменения руководства - это проведение комплексного независимого аудита этого КП.Ведь менять нужно не только исполнителей, но и подходы! Это - если действительно нужно ехать, а не шашечки! А потому - будем инициировать проведение независимого аудита в ХТС и еще нескольких КП, которые сейчас больше похожи на семейные кормушки!Надеюсь, что коллеги по горсовету поддержат эту инициативу!»,- написал депутат.