В Харькове, 5 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ нет воды в части домов Московского района.



ул. Героев Труда, 43 (п. №1, стояк) до 17:00 06.01.21 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №2, стояк) до 20:00 06.01.21 г.



А также:



Индустриальный район:

пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 17:00 06.01.21 г.; пр. Александровский, 111 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.01.21 г.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №2, стояк) до 20:00 06.01.21 г.



Основянский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 06.01.21 г.



Слободской район:

ул. Ньютона, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 06.01.21 г.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 06.01.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1) до 20:00 06.01.21 г., пер. Кузнецкий (ч/с), ул. Аральская (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), ул. Очаковская, 82, ул. Клочковская, 244 до 20:00 06.01.21 г.; пр. Победы, 66-в , пр. Победы, 64, 66-в, 70, 72, 76 (на пониженном давлении), пр. Победы, 66-а,д,е,з, пр. Людвига Свободы, 50-в (отключена подача холодной воды на бойлер) до 23:59 06.01.21 г.