Автомобиль ГАЗ и трамвай столкнулись вчера, 5 января, в Харькове.
По информации полиции ДТП произошла около 11:00 на ул. Академика Богомольца, 1б. По предварительным данным водитель грузовика не пропустил трамвай и врезался в него. Напомним, из-за столкновения грузовик перевернулся и перегородил рельсы, заблокировав движение трамваев.
Пострадавших нет.
На водителя автомобиля ГАЗ патрульные полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Пострадавших нет.
На водителя автомобиля ГАЗ патрульные полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.