Автомобиль ГАЗ и трамвай столкнулись вчера, 5 января, в Харькове.

По информации полиции ДТП произошла около 11:00 на ул. Академика Богомольца, 1б. По предварительным данным водитель грузовика не пропустил трамвай и врезался в него. Напомним, из-за столкновения грузовик перевернулся и перегородил рельсы, заблокировав движение трамваев.



Пострадавших нет.



На водителя автомобиля ГАЗ патрульные полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.