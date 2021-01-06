Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, сегодня, 6 января осадков не ожидается

По информации синоптиков, в Харьковской области облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый гололед, слабый туман.



На дорогах местами гололедица.



Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с.



Температура ночью 0 - 5 ° мороза, днем 0 - 5 ° тепла.



По городу без существенных осадков, слабый гололед, слабый туман.



Температура ночью 1 - 3 ° мороза, днем 1 - 3 ° тепла.