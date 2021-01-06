Назначены руководители трех вновь созданных территориальных подразделений полиции
На базе девяти городских подразделений Харькова созданы три районных управления, сельские отделы и отделения полиции реорганизованы в два райуправления и четыре районных отдела полиции, сообщили в полиции.
Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №1 возложено на полковника Дмитрия Плотникова, который до этого руководил работой Холодногорского отдела полиции Харькова.
Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №2 возложено на полковника полиции Сергея Дводненко, ранее работавшего начальником Московского отдела полиции Харькова.
Обязанности начальника Харьковского райуправления №3 временно возложены на полковника полиции Эдуарда Коваленко, который до этого возглавлял Шевченковской отдел полиции города.
Структура обособленных подразделений ГУНП в Харьковской области с 1 января 2021 года приведена в соответствие с требованиями приказа Национальной полиции с учетом постановления Верховной Рады.
Харьковское райуправления №1 (на базе Киевского отдела полиции):
отдел полиции №1 (бывший Основянский),
отдел полиции №2 (бывший Слободской),
отдел полиции №3 (бывший Харьковский),
отделения полиции №1 (бывшее отделение полиции в аэропорту "Харьков"),
отделения полиции №2 (прежнее Люботинское отделение)
отделения полиции № 3 (прежнее Нововодолажское отделения).
Харьковское райуправления №2 (на базе Московского отдела полиции):
отдел полиции №1 (бывший Индустриальный),
отдел полиции №2 (бывший Немышлянский),
отделения полиции №1 (бывший Липецкий).
Харьковское райуправления №3 (на базе Шевченковского отдела полиции):
отдел полиции №1 (бывший Новобаварский),
отдел полиции №2 (бывший Холодногорский),
отдел полиции №3 (бывший Дергачевский)
отделения полиции № 1 (бывшее отделение полиции на станции Харьков-Пассажирский).
Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №1 возложено на полковника Дмитрия Плотникова, который до этого руководил работой Холодногорского отдела полиции Харькова.
Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №2 возложено на полковника полиции Сергея Дводненко, ранее работавшего начальником Московского отдела полиции Харькова.
Обязанности начальника Харьковского райуправления №3 временно возложены на полковника полиции Эдуарда Коваленко, который до этого возглавлял Шевченковской отдел полиции города.
Структура обособленных подразделений ГУНП в Харьковской области с 1 января 2021 года приведена в соответствие с требованиями приказа Национальной полиции с учетом постановления Верховной Рады.
Харьковское райуправления №1 (на базе Киевского отдела полиции):
отдел полиции №1 (бывший Основянский),
отдел полиции №2 (бывший Слободской),
отдел полиции №3 (бывший Харьковский),
отделения полиции №1 (бывшее отделение полиции в аэропорту "Харьков"),
отделения полиции №2 (прежнее Люботинское отделение)
отделения полиции № 3 (прежнее Нововодолажское отделения).
Харьковское райуправления №2 (на базе Московского отдела полиции):
отдел полиции №1 (бывший Индустриальный),
отдел полиции №2 (бывший Немышлянский),
отделения полиции №1 (бывший Липецкий).
Харьковское райуправления №3 (на базе Шевченковского отдела полиции):
отдел полиции №1 (бывший Новобаварский),
отдел полиции №2 (бывший Холодногорский),
отдел полиции №3 (бывший Дергачевский)
отделения полиции № 1 (бывшее отделение полиции на станции Харьков-Пассажирский).