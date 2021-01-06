Назначены руководители трех вновь созданных территориальных подразделений полиции

На базе девяти городских подразделений Харькова созданы три районных управления, сельские отделы и отделения полиции реорганизованы в два райуправления и четыре районных отдела полиции, сообщили в полиции.



Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №1 возложено на полковника Дмитрия Плотникова, который до этого руководил работой Холодногорского отдела полиции Харькова.



Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №2 возложено на полковника полиции Сергея Дводненко, ранее работавшего начальником Московского отдела полиции Харькова.



Обязанности начальника Харьковского райуправления №3 временно возложены на полковника полиции Эдуарда Коваленко, который до этого возглавлял Шевченковской отдел полиции города.



Структура обособленных подразделений ГУНП в Харьковской области с 1 января 2021 года приведена в соответствие с требованиями приказа Национальной полиции с учетом постановления Верховной Рады.



Харьковское райуправления №1 (на базе Киевского отдела полиции):



отдел полиции №1 (бывший Основянский),

отдел полиции №2 (бывший Слободской),

отдел полиции №3 (бывший Харьковский),

отделения полиции №1 (бывшее отделение полиции в аэропорту "Харьков"),

отделения полиции №2 (прежнее Люботинское отделение)

отделения полиции № 3 (прежнее Нововодолажское отделения).

Харьковское райуправления №2 (на базе Московского отдела полиции):



отдел полиции №1 (бывший Индустриальный),

отдел полиции №2 (бывший Немышлянский),

отделения полиции №1 (бывший Липецкий).

Харьковское райуправления №3 (на базе Шевченковского отдела полиции):



отдел полиции №1 (бывший Новобаварский),

отдел полиции №2 (бывший Холодногорский),

отдел полиции №3 (бывший Дергачевский)

отделения полиции № 1 (бывшее отделение полиции на станции Харьков-Пассажирский).

