В Киевском районе, на Чернышевского 59 спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании.

Как сообщили спасатели вызов поступил во вторник, 5 января, в 17:55.

В помещении на втором этаже горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв. м.

В 18:21 пожар был локализован, а в 20:15 — ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Жертв и пострадавших нет.

В здании на улице Чернышевской, 59, расположен офис Национального союза писателей Украины.

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