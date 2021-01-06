Рождественский сочельник также называют "коляда". Так как в этот день дети и взрослые ходят по домам и поют колядки на счастье.

Сочельник - последний день Рождественского поста. В этот день по традиции до вечерних песнопений в храмах ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первой звезды можно было начинать праздновать.



Православные верующие в этот день празднуют Навечерие или Святой вечер, канун Рождества Христова. Также сегодня завершается Филипповский пост, который начинался 28 ноября.



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