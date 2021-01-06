Скорая помощь и полицейские на месте. Как сообщили в телеграмм-канале ВЕХА тело уже увезли.

Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. ЧП произошло на Валентиновской, 54.



"На Валентиновской, 54. мужчина выпал из окна. Подробностей нет. Скорая и копы на месте",- написано в сообщении.



"Валентиновская 54, мужчина выпал из окна. Труп уже увезли. На месте трагедии лужа крови. Дворники говорят, заступили на работу в 7:00, мужчина уже лежал на земле. Кто он, пока не известно, родственников на месте не было, скорее всего выпал с 7 или 9 этажа, там открыты балконы",- написано в сообщении.



