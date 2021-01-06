На Павловом поле и Алексеевке все еще не включили отопление и горячую воду.

Как сообщили в ХТС, без тепла останется участок, ограниченный ул. 23 Августа, пер. 23 Августа, ул. Деревянко, ул. Космонавтов, ул. Старицкого, ул. Сумгаитская, пр. Науки, пер. Орский, пер. Шекспира, ул. Победоносной, ул. Целиноградская, ул. Балакирева, пер. Балакирева, ул. О. Яроша, ул. Тобольская, ул. С. Есенина, ул. Новопрудная, ул. Очаковская, ул. Солдатская, ул. Клочковская, ул. М. Джанкойская, ул. Академика Вавилова, ул. Алексеевская, пр-д Армейский, ул. Музыкальная, ул. Боевая, ул. П. Широнина.



Причина отключения - ремонт в котельной.



Отопление обещали включить вчера в 20:00.Однако по информации городской диспетчерской службы тепло не появится до вечера 6 января.