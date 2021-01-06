Харьковская область по итогам прошедших суток с показателем +557 случаев занимает пятое место в стране
Об этом сообщает телеграмм-канал "Коронавирус в регионах".
Самые высокие показатели за текущие сутки в таких областях:
Киев - 931 случай;
Одесская область – 668;
Запорожская область – 622;
Киевская область – 596;
Харьковская область – 557.
Самые высокие показатели за текущие сутки в таких областях:
Киев - 931 случай;
Одесская область – 668;
Запорожская область – 622;
Киевская область – 596;
Харьковская область – 557.