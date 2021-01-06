54 ребенка родилось в Харькове во вторник, 5 января.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 30 мальчиков и 24 девочки.

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