События В Харькове родилось 54 ребенка Вечерний Харьков 11:55 232 54 ребенка родилось в Харькове во вторник, 5 января. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 30 мальчиков и 24 девочки. Читайте также А «Коксохим» в Харькове все равно продолжает работать (видео) Стали известны подробности жестокого убийства молодого мужчины под Харьковом В Харькове с полок магазинов убирают опасный продукт БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ А «Коксохим» в Харькове все равно продолжает работать (видео) События 15:06 Лента новостей В Украине воинские звания перевели на стандарты НАТО 15:24 А «Коксохим» в Харькове все равно продолжает работать (видео) 15:06 Стали известны подробности жестокого убийства молодого мужчины под Харьковом 14:44 В Сети появилось видео, рассказывающее о типах COVID-вакцин 14:26 В Харькове с полок магазинов убирают опасный продукт 14:04 В Харькове люди устроили самосуд над подонком (видео) 13:46 Сегодня Сочельник - традиции вечера перед Рождеством 13:24