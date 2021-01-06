Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

Как уточнили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Харьковской области 7 декабря окружной административный суд вынес решение, которым применил меры реагирования в сфере государственного надзора к ООО «Коксовый завод "Новомет"» в виде временного приостановления деятельности предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы.



Решение вступает в в силу сегодня 6-го января, будет действовать до получения предприятием разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов.