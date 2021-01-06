В СМИ активно обсуждается информация о возможной отмене или переносе жесткого карантина, запланированного с 8 января.

Глава Минздрава Максим Степанов выступил против переноса или отмены усиленных карантинных ограничений, запланированных с 8 по 24 января. Так он в среду, 6 января, прокомментировал информацию о том, что власти могут изменить решение по карантину.- Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек, - сказал Степанов.В настоящий момент более 23 тысяч человек находятся в больницах, 10% – это тяжелые больные.- После новогодних праздников у нас будет рост заболеваемости, что увеличит нагрузку на медицинскую систему. Также, начиная с третьей недели января, увеличивается заболеваемость гриппом, мы ожидаем в середине февраля пиковую заболеваемость. Эпидемиологи считают необходимым проведение жесткого карантина с 8 по 24 января, чтобы сбить волну заболеваемости и пройти до весны без введения жесткого карантина, - отметил министр.Он считает, что в Украине все готово к усилению ограничений, поскольку о них предупредили заранее.- После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса... Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему, - добавил глава Минздрава.