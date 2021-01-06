Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Валентиновская 54, мужчина выпал из окна. Труп уже увезли. На месте трагедии лужа крови. Дворники говорят, заступили на работу в 7:00, мужчина уже лежал на земле. Кто он, пока не известно, родственников на месте не было, скорее всего, выпал с 7 или 9 этажа, там открыты балконы.UPD от полиции: Попередньо встановлено, що загиблий покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна квартири, розташованої на дев’ятому поверсі. Тіло направлено до моргу для з’ясування причини смерті», сказано в комментарии к выложенному видео.