6 января христиане восточного обряда отмечают Сочельник – вечер перед праздником Рождества Христова, который также называют Святым вечером.

Традиционно в этот день вся семья собирается за праздничным столом, на который подают 12 постных блюд.С утра хозяйки готовят блюда и убирают в доме, чтоб на Рождество было чисто. Все работы необходимо закончить до первой звезды в небе. До того времени нельзя было также есть, кормили только детей.После появления первой звезды, на стол подавали 12 блюд. Поскольку в Сочельник все еще длится Рождественский пост, блюда должны быть постными. Алкоголь также нельзя употреблять, вместо него пили узвар. Хозяйки могли ставить на стол любые блюда, обязательными были только вареники и кутья.Первым за стол садится хозяин дома, а за ним и вся семья. Приглашали также бабушек и дедушек. А вот ходить в гости в этот день было не принято. Перед тем, как начать есть, глава семьи подбрасывает ложку кутьи к потолку. Если несколько зернышек прилипнет - год будет урожайным. На стол также ставят тарелки для умерших родственников и для тех, кого сейчас нет дома.В доме под иконами ставят дидуха - украшение из пшеничного или ржаного снопа, символизирующее благосостояние и богатство. Считается, что Иисус родился на сене. На второй день рождественских праздников Дидуха сжигают, а вокруг него колядуют.В полночь на Сочельник проводится церковная служба. Навещать ее принято всей семьей. Дома оставляли на столе остатки кутьи для умерших.