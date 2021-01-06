В Харькове группа мужчин отомстила злоумышленнику, который ударил ногой по лицу кассиршу супермаркета.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook декан факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков.По его словам, о случившемся стало известно 4 января. В тот день в Сети видео конфликта в одном из супермаркетов города. На видео запечатлено, как покупатель о чем-то спорит с сотрудницей магазина, а после ударяет ее ногой по лицу. Также досталось и охраннику супермаркета."После этих событий группой из нескольких человек с обидчиком девушки была проведена "воспитательная беседа", в ходе которой ему были нанесены телесные повреждения, идентичные причиненным им кассирше", - сообщил Вячеслав Марков.Выяснилось, что нападавший ранее был судим.Вячеслав Марков добавил, что правовая оценка действиям всех участников событий, обстоятельства происшедшего, а также степени полученных телесных повреждений будут установлены полицией.