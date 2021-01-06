Полицейские Харьковской области задержали злоумышленника, который из ревности убил сожителя бывшей жены.

30 декабря 2020 года в полицию поступило сообщение от 52-летнего мужчины о том, что он потерял связь со своим 28-летним сыном, который жил вместе со своей девушкой.В ходе проведения поисковых мероприятий тело парня, внешне похожего на разыскиваемого, было обнаружено 5 января на свалке возле Золочева Харьковской области. Полицейские установили, что смерть мужчины наступила несколько дней назад. Кроме того, на теле погибшего обнаружили телесные повреждения.Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции Золочевского отделения установили подозреваемого. Им оказался 40-летний житель района.Установлено, что 29 декабря около 16:30 злоумышленник подстерег 28-летнего сожителя бывшей жены на улице и нанес ему несколько ударов палкой по голове. Затем автомобилем вывез тело на свалку.Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.