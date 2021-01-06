В настоящее время проходят испытания более 170 вакцин против коронавируса, которые проходят с рекордной скоростью.

Опубликован видеоролик, в котором показаны отличия различных видов вакцин от COVID-19 и механизм их действий. Видео опубликовал Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI."Борьба с COVID-19 привела к тому, что разработка вакцин продвинулась с рекордной скоростью, и в настоящее время проходят испытания более 170 различных вакцин", - говорится в подписи к видео.Вакцины против коронавируса делятся на четыре типа: препараты на основе инактивированного коронавируса, субъединичные вакцины, векторные вакцины, мРНК и ДНК вакцины.Ранее сообщалось, что COVID-вакцинацию начали более 30 стран. ВОЗ пока одобрила применение только препарата компаний Pfizer и BioNTech, но в мире уже используют несколько вакцин.