В индийском кунжуте, который использовался при производстве финских круглых хлебцев, экспортировавшихся в Украину, нашли опасное вещество - оксид этилена.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.Оксид этилена считается канцерогеном. Производитель хлебцев - Lantmännen Cerealia Oy, Kotka, индийский экспортер кунжута - Shyam Industries, Gujarat, Ahmedabad.В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в местные управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.