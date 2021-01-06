Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Коксовый завод продолжает работать. Работники возвращаются с обеда. Кто - то настроен агрессивно. Но, есть и такие, которые работают здесь десятилетиями, и против его закрытия. Говорят, что выбросов здесь нет. А активисты проплачены. Так же говорят, что коксовую печь потушить на время невозможно. Если это сделать она разрушится», сказано в комментарии к выложенному видео.Напомним, как сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Харьковской области, 7 декабря окружной административный суд вынес решение, которым применил меры реагирования в сфере государственного надзора к ООО «Коксовый завод "Новомет"» в виде временного приостановления деятельности предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы.