По состоянию на 6 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 48 648 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 71 213 случаев заболевания COVID-19, 11 531 человек находится под медицинским наблюдением, 58 535 пациентов выздоровели, 1147 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 января в Украине зафиксировано 6 911 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 090 496 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 19 357 человек умерли, 761 898 - выздоровели.