Грецкие орехи могут быть прекрасным перекусом. В них содержится маленькое количество углеводов, много клетчатки и полезных жиров.

Но это не единственные причины, по которым их стоит включить в свой рацион.Исследование, опубликованное в 2017 году в журнале Nutrients, показало, что при включении в постоянный рацион грецких орехов у испытуемых снижался уровень холестерина в течение восьми недель. Это связано с большим количеством полезных жиров в составе орехов, которые снижают уровень плохих.Все те же жиры в грецких орехах могут помочь в снижении высокого кровяного давления. Исследование, опубликованное в 2019 году в Journal of the American Heart Association, показало, что помимо снижения уровня холестерина у участников, которые придерживались диеты, богатой грецкими орехами, также наблюдалось снижение артериального давления.Грецкие орехи помогают дольше сохранять чувство сытости, что избавляет от нездоровых перекусов. Хотя грецкие орехи являются калорийной пищей, некоторые предварительные исследования показывают, что они могут помочь в похудении. Грецкие орехи содержат большее количество насыщающих питательных веществ, включая клетчатку, белок и полезные для сердца жиры, что гарантирует чувство сытости.