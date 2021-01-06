Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Дергачевском районе.

5 января около 15:40 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Подворки 21-летний водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "МАН" под управлением 43-летнего водителя.В результате аварии водитель легковушки с травмами был доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу. Информация внесена в Единый учет Дергачевского отдела полиции.Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.