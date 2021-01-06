В харьковских исправительных колониях сегодня, 6 января, для заключенных готовят праздничный рождественский ужин.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.• так, в Алексеевской исправительной колонии (№25) сделали 5500 вареников с картошкой и капустой. Кроме того, приготовили украинский борщ со сметаной и селедку под шубой;• в Качановской исправительной колонии (№54) к праздничному столу испекли 300 сахарных булочек;• в Покровской исправительной колонии (№17) сварили солянку, приготовили гренки с яйцом и сыром, компот из сухофруктов, свежие фрукты, мед, булочки и так далее;• в Первомайской исправительной колонии (№117) приготовили холодец из мяса собственного подсобного хозяйства, а также испекли 210 пирожков с различной начинкой.