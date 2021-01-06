Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Націоналісти пікетують будівлю главка поліції Харківської області. Акція - відповідь на закиди міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Напередодні він заявив: Харків завжди був ментовським містом, як говорили. Це про те, що тут єдиний кулак влади завжди був сильнішим альтернативного кулака. Жодні націоналісти, бандюки чи бокові авторитети не будуть тут нічого вирішувати та правити,– сказав глава МВС.І додав: "Більше скажу, я буду цим займатися спеціально сам". Якщо хтось спричинятиме заворушення, то отримає від МВС, як пообіцяв Аваков, "демонстративну, неадекватну, несиметричну реакцію". Представники Фрайкору, Правого сектору, Свободи, Нацкорпусу вимагають пояснити, який конкретно закон встановлює завдання правоохоронцям протидіяти націоналістам і де в ньому передбачається можливість «неадекватної» реакції правоохоронців», сказано в комментарии к выложенному видео.