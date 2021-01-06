Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 7, 8, 9 и 10 января.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в четверг в городе – ночью без существенных осадков, днем - дождь, туман, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 0-2 градуса тепла, днем – 4-6 градусов выше нуля.В пятницу, 8 января, ожидается облачная погода, ночью – дождь, днем – небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах – гололедица, ветер - 7-12 м/с, местами порывы – 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток – 0-5 градусов тепла.В субботу, 9 января, ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, мокрый снег, на дорогах – гололедица, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.В воскресенье, 10 января, - облачно, с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 1-6 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.