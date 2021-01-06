На седьмом году войны на Донбассе в аппарате главнокомандующего Вооруженных сил Украины определились с терминологией в отношении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций аппарата, термины «территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР», «Юго-восток Украины» и «Восток Украины», которые часто используют в СМИ и социальных сетях, являются ошибочными.Правильными являются термины «временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях», «оккупированная часть Донбасса».В аппарате главнокомандующего ВСУ объяснили, что использование терминов «Восток Украины» и «Юго-восток Украины» играет на руку России, которая противопоставляет «Восток Украины» «большой Украине», а также заинтересована в расширении географии конфликта.«Так называемые ДНР/ЛНР» — термин, которым мы подтверждаем существование отдельных «самопровозглашенных» республик, признание которых добивается Россия, в то время, как это созданные Россией квазигосударства и признанные законодательством террористические организации", — добавили в ВСУ.До этого в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвали не называть Крым и Севастополь аннексированными, поскольку это противоречит украинскому законодательству. Крым и Севастополь являются временно оккупированными РФ территориями Украины.