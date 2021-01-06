Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на новый год.

Год Быка – очень подходящее время для того, чтобы научиться слушать. Собственную интуицию для начала. Впрочем, держать уши открытыми тоже полезно. Велика вероятность, что год принесет множество новых знакомств.В этом году вы часто будете слышать аплодисменты. Вам лишь нужно постараться организовать все так, чтобы хлопали в ладоши именно вам. Словом, год может быть очень-очень удачным. Но не для бездельников.Желаете, чтобы все было по-вашему? Будет! Только не нужно взывать к судьбе, канючить, выпрашивать послабление. Вам это не требуется. Достаточно собраться с духом, с силами – и сделать все как положено.Притормозите. Утихомирьте свою ненасытную жажду нового и неизведанного. Не надо все время что-то менять. Попробуйте попользоваться тем, что уже есть в наличии. Заставьте старые знания и умения приносить вам новую пользу.Львам в этом году будет хлопотно. Но, в отличие от прошлого года, есть шанс, что большая часть усилий не пропадет понапрасну. Хотя от избытка свободного времени представители этого знака страдать не будут.Факты в этом году будут как никогда требовать порядка и аккуратности. Соберите. Проанализируйте. Рассортируйте. И только после этого взвешивайте за и против и принимайте решение.Весы вполне могут в нынешнем году свернуть горы. Не со зла, а просто потому, что кто-то посмел подумать, что это им не по плечу. Хорошо бы направить энергию не на изменение ландшафта, а в более мирное русло.Если уж Скорпион в этом году что-то решил – порвется, но сделает. Потренируйте гибкость. Как вариант – не ставьте перед собой принципиально невыполнимых задач. Будьте осторожны, не поддавайтесь на уговоры и лесть.Следите за госпожой Фортуной. Не исключено, что она предоставит вам шикарную возможность (скорее всего, не одну) продемонстрировать окружающим многогранность своей натуры. Не отказывайтесь и не упускайте свой шанс.Козероги в этом году продемонстрируют потрясающее умение работать языком. Если нужно защитить свою точку зрения, не имея аргументов, или заболтать оппонента до полусмерти – зовите Козерога.Год благоприятен для того, чтобы освоить что-нибудь прикладное и в хозяйстве полезное – начать вкусно готовить, вязать носки, разбирать компьютеры. И главное – процесс этот будет доставлять огромное удовольствие.Поменьше оглядывайтесь назад, не живите прошлым. Живите настоящим, думайте о будущем. Не переклеивайте обои только потому, что вам надоели старые. Переклеивайте их потому, что вам нравятся новые.