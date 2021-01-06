Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на новый год.Овен (21.03–20.04)
Год Быка – очень подходящее время для того, чтобы научиться слушать. Собственную интуицию для начала. Впрочем, держать уши открытыми тоже полезно. Велика вероятность, что год принесет множество новых знакомств.
Телец (21.04–20.05)
В этом году вы часто будете слышать аплодисменты. Вам лишь нужно постараться организовать все так, чтобы хлопали в ладоши именно вам. Словом, год может быть очень-очень удачным. Но не для бездельников.
Близнецы (21.05–21.06)
Желаете, чтобы все было по-вашему? Будет! Только не нужно взывать к судьбе, канючить, выпрашивать послабление. Вам это не требуется. Достаточно собраться с духом, с силами – и сделать все как положено.
Рак (22.06–22.07)
Притормозите. Утихомирьте свою ненасытную жажду нового и неизведанного. Не надо все время что-то менять. Попробуйте попользоваться тем, что уже есть в наличии. Заставьте старые знания и умения приносить вам новую пользу.
Лев (23.07–23.08)
Львам в этом году будет хлопотно. Но, в отличие от прошлого года, есть шанс, что большая часть усилий не пропадет понапрасну. Хотя от избытка свободного времени представители этого знака страдать не будут.
Дева (24.08–23.09)
Факты в этом году будут как никогда требовать порядка и аккуратности. Соберите. Проанализируйте. Рассортируйте. И только после этого взвешивайте за и против и принимайте решение.
Весы (24.09–23.10)
Весы вполне могут в нынешнем году свернуть горы. Не со зла, а просто потому, что кто-то посмел подумать, что это им не по плечу. Хорошо бы направить энергию не на изменение ландшафта, а в более мирное русло.
Скорпион (24.10–22.11)
Если уж Скорпион в этом году что-то решил – порвется, но сделает. Потренируйте гибкость. Как вариант – не ставьте перед собой принципиально невыполнимых задач. Будьте осторожны, не поддавайтесь на уговоры и лесть.
Стрелец (23.11–21.12)
Следите за госпожой Фортуной. Не исключено, что она предоставит вам шикарную возможность (скорее всего, не одну) продемонстрировать окружающим многогранность своей натуры. Не отказывайтесь и не упускайте свой шанс.
Козерог (22.12–20.01)
Козероги в этом году продемонстрируют потрясающее умение работать языком. Если нужно защитить свою точку зрения, не имея аргументов, или заболтать оппонента до полусмерти – зовите Козерога.
Водолей (21.01–20.02)
Год благоприятен для того, чтобы освоить что-нибудь прикладное и в хозяйстве полезное – начать вкусно готовить, вязать носки, разбирать компьютеры. И главное – процесс этот будет доставлять огромное удовольствие.
Рыбы (21.02–20.03)
Поменьше оглядывайтесь назад, не живите прошлым. Живите настоящим, думайте о будущем. Не переклеивайте обои только потому, что вам надоели старые. Переклеивайте их потому, что вам нравятся новые.