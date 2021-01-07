Харьковчане с облегчением распрощались с 2020-м годом в надежде, что новый, 2021-й, станет более удачным и счастливым. Прогноз астролога – в некотором смысле обнадеживающий. Какие повороты предвещает наступивший год и каким знакам зодиака повезет больше всего?

Процесс выздоровления уже стартовал



Кому повезет в наступившем году?

Сказать, что 2020 год был сложным, – это не сказать ничего, считает практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская.– Год шести затмений. Правда в 1917-м, когда случилась октябрьская революция, их было семь, так что тогда зашквар был вообще колоссальный. Но этот год по напряжению и по зашкаливающе-удивительным моментам оказался тоже на очень высоком стрессовом уровне, – отмечает астролог на портале астро. net. – Исходя из этого, в 2021-м мы не сможем сразу оказаться в красивой и доброй сказке, поскольку уходящая эпоха сопротивляется всему новому.Харьковский астролог называет три стрессовых периода, когда будет неспокойно: 17 февраля (с 15 по 24 февраля), 14 июня (с 12 по 19 июня), 24 декабря (с 23 по 29 декабря).– В эти дни могут случаться поломки техники, ДТП, авиакатастрофы, аварии на мостах, в работах, связанных с землей и в шахтах, воздухом и падениями с высоты. Могут возникнуть трудности, связанные с научными экспериментами, космосом, ограничениями и цензурой в СМИ, интернете и соцсетях, – прогнозирует Татьяна Чайковская.По словам астролога, коронавирус будет сходить на нет к весне-лету.– Он просто превратится в сезонную вирусную инфекцию и мы научимся жить с ним с помощью вакцин, прививок и т.п., – говорит Татьяна Чайковская. – Есть опасность появления новых и всплеск уже известных инфекционных заболеваний в период с 6 по 15 апреля, с 30 августа по 7 сентября, когда Марс будет враждовать с Нептуном.Границы будут постепенно открываться.– А это значит, что темы, связанные с путешествиями, туризмом, образованием, издательскими проектами, религиозными вопросами, экспортом-импортом, начнут входить в прежнюю колею, – утверждает астролог. – Хорошим периодом для путешествий и отдыха будет период с 14 мая по 28 июля, когда Юпитер окажется в знаке Рыб. Хотя с 30 мая по 23 июня помните о том, что Меркурий будет ретроградным – соответственно, возможны проблемы с бумагами, документами, билетами, перелетами, багажом.С 2021 по 2023 год украинцев ждет трансформационный процесс и только в июне 2023 года начнется более-менее спокойное претворение в жизнь будущих перспектив развития в позитивном ключе.– 2020 год был годом серьезного заболевания в прямом и переносном смысле, когда организм по имени Земля боролся с напастями. В 2021 году начинается процесс выздоровления, но температура еще есть, в 2022-м все начнет устаканиваться и к 2023-му больной пойдет на поправку и встанет с постели, – сообщает астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская. – Если посмотреть с точки зрения ведической астрологии, или джйотиша, то Украина сейчас находится в очень сложном отрезке под названием «Саде Сати». Это период испытаний на прочность. Он бывает в жизни каждого человека, страны, города и длится около семи с половиной лет. Из хорошего – два с половиной года испытаний Украина уже прошла, осталось еще пять – как раз к 2025-му все образуется.Татьяна Чайковская дала короткий прогноз для типичных представителей знаков зодиака.Овнам предстоящий год сулит серьезные изменения и подвижки – как запланированные, так и неожиданные. Кто-то из друзей уйдет из поля вашего зрения, а кто-то знаковый появится. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью, но не быть слишком мнительным, поскольку диагноз может оказаться ошибочным. Год, когда ваше эго скажет вам спасибо, если вы уже сделали какие-то шаги к своей цели.У Тельцов – год радикальных перемен и «американских горок». Не бойтесь нового и без страха ступайте по неизведанным дорожкам. Креатив и сообразительность – в этом году ваше все. Стоит подготовиться к серьезным переменам в работе, а если вы достигли среднего возраста, то ждите радикальных перемен и кризисов личного характера. Меняйтесь сами или перемены войдут в вашу жизнь, предварительно не постучав.У Близнецов ожидается неплохой год, если они будут следовать намеченному плану. Если же начнут распыляться, ничего не получится. Не отрывайтесь от земли, стойко двигайтесь к своей цели и не потеряйтесь в мечтах – они могут завести вас в дебри. Соблюдайте осторожность на воде, при приеме медпрепаратов и не берите на грудь больше, чем можете сделать и выпить.Ракам в этом году стоит больше слушать, чем говорить, поскольку их точка зрения может привести к серьезным потерям – как в личной жизни, семье, так и в бизнесе. Период серьезных испытаний закончился, а вот период изменений – нет, поэтому главными в этом году для вас должны стать гибкость, трансформация, лавирование. Если сможете дуть не только в свою дуду – ожидайте хороших сюрпризов, если нет – претензии предъявляйте своему отражению в зеркале.Для Львов год полон новых задумок и планов. Неведомая сила будет просто выталкивать из старой колеи. Ну а если продолжите упорно сопротивляться и сидеть на месте, то ваш поезд приедет в тупик. Если вы не сменили направление движения в прошлом году, то главные темы года грядущего – перестройка и поиск. В общем и целом – полный апгрейд. Однако не стоит перетруждаться, поскольку могут возникнуть проблемы с сердцем, позвоночником и зрением. Любые инициативы хороши в меру.У Дев – относительно благополучный период. Звезду с неба схватить не получится, но намеченные цели вы отстоите и свой скромный (а местами и нескромный) гонорар получите. Опасайтесь ложных друзей и не будьте беспечны на больших водных просторах. Доверяйте своим глазам, а не ушам.Для Весов – год хороших перспектив, неожиданных предложений. Возможна полная смена курса в профессии и личной жизни. Если решитесь на перемены – не пожалеете. Если струсите – уподобитесь премудрому пескарю в известном произведении. Решать вам – менять что-то в жизни или дрожать.У Скорпионов в этом году намечается три в одном: огонь, вода и медные трубы. Но представителям этого знака не привыкать к трансформациям и изменениям, поэтому доставайте амуницию и готовьтесь к квесту. Лавровый венок ожидает вас в конце пути.У Стрельцов намечаются хорошие подвижки в бизнесе и личной жизни. Вы будете успевать везде и всюду, практически как Труффальдино из Бергамо. Будут выстреливать старые идеи и появляться новые возможности, но только в том случае, если включите свое обаяние и коммуникабельность и выключите всезнайку и зазнайку.Козерогов в наступившем году не только проверят на прочность, но и дадут новые перспективы, поэтому не останавливайтесь надолго, чтобы отдышаться, а направляйтесь на самый верх карьерной лестницы. Не забывайте дома снимать корону, поскольку в отношениях из-за вашего карьерного галопа могут наметиться проблемы.Для Водолеев – год кнута и пряника. В гости заглянут сразу два персонажа – ревизор и Санта-Клаус. Поэтому соберитесь и постарайтесь выучить все уроки и сдать экзамен на отлично, тогда получите и плюшки. Если нет – придется пересдавать до посинения. Помощь окажут друзья и люди, близкие по духу или сфере деятельности. Только научитесь просить.У Рыб – год исканий, мечтаний, метаний, неожиданных предложений и сюрпризов. Помощь может подоспеть откуда не ждали. Правда, и проблемы – оттуда же, из-за спины. Предстоит полная перестройка формата – как, собственно, работы, так и получения денег. В это смутное время вас могут поддержать партнеры и друзья, так что обратите свой взгляд в их сторону – они готовы подставить вам свое плечо и карман.