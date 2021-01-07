В четверг, 7 января, православные и греко-католики в Украине отмечают Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников.

Традиции в Рождество



Чего нельзя делать в Рождество

Этот день в нашей стране является государственным выходным. В Рождество верующие посещают праздничное богослужение, поздравляют друг друга и колядуют.История Рождества ХристоваПразднование Рождества официально было назначено на 25 декабря во время Эфесского церковного собора, который состоялся в 431 году. Православные и греко-католики Украины отмечают праздник по старому стилю – юлианскому календарю, согласно которому он наступает 7 января.В этот день, по библейскому преданию, в хлеву в Вифлееме у Девы Марии родился Иисус Христос. Первыми приветствовать Спасителя пришли пастухи, узнавшие о радостном событии от явившегося им ангела. Позже со своими дарами – золотом, ладаном и смирной – на свет Вифлеемской звезды с Востока прибыли волхвы-мудрецы.Узнав о рождении Сына Божьего, царь Иудеи Ирод в страхе за свой трон приказал убить всех младенцев, которым не исполнилось двух лет. Тогда ангел явился супругу Марии Иосифу и велел бежать с семьей в Египет. Там они и прожили до смерти деспота.• Утром 7 января принято приветствовать друг друга словами "Христос родился!", на что следует ответить "Славим его!". Люди отправляются в церковь на праздничное богослужение и навещают родственников.• В Рождество люди отправляются в церковь на праздничное богослужение• Рождество – светлый праздник добра и милосердия. В этот день следует помогать детям-сиротам, нуждающимся, больным – всем, кто по какой-то причине лишен праздничных радостей.• В Рождество, 7 января, завершается Рождественский пост. С этого дня верующим разрешаются к употреблению продукты животного происхождения.• Одна из главных традиций Рождества – колядование. Дети и молодежь начинают колядовать уже в Святой вечер, 6 января. С разрешения хозяев колядующие поют колядки и желают их дому счастья, здоровья и богатства. Хозяева, в свою очередь, одаривают колядующих фруктами и сладостями.• В старину колядующие носили с собой звезду, символизирующую Вифлеемскую. Также ходили с вертепом, наряжаясь в животных и пастухов.• Девушки начиная со Святого Вечера гадали на суженого, несмотря на строгий запрет церкви.• Колядующие носят с собой звезду, символизирующую Вифлеемскую• Ругаться, злиться, допускать любой негатив в мыслях и действиях – праздник следует провести в мире и спокойствии.• Сквернословить.• Встречать праздник в старой неопрятной одежде.• Работать по дому, выносить мусор, ходить на охоту или рыбалку.• Гадать.• Отказывать в помощи тем, кому она требуется.