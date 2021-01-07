Кто-то на Новый год установил елочку на подставке, кто-то прикопал деревце в ведре, а кто-то сделал керамической даме еловую «стрижку». Художник-керамист Ольга Сенькина создает цветочные кашпо в виде голов, для которых можно изобретать прически.

Изюминка – яркие узнаваемые образы

Персонажи кашпо переключают на позитив



Зеленые прически можно изобретать хоть каждый день

А не посадить ли цветочек в голову бывшего?

До недавнего времени художник-керамист Ольга Сенькина была известна как автор уникальных кукол и трогательных рождественских ангелочков. Теперь ее визитной карточкой стали керамические «Пані та панове» – цветочные кашпо в виде голов.– Как-то увидела фото огромных бетонных вазонов в виде головы, – вспоминает Ольга Сенькина. – Ничего интересного они собой не представляли, но я подумала, что идею можно использовать для комнатных цветов. Сначала это были бесхарактерные образы – просто мальчики и девочки. Потом я придумала привязать свои творения к какой-то теме – и выбрала выразительные образы 1920-х годов. И меня понесло. Появились конкретные персонажи. Очень люблю художников Амедео Модильяни, Нико Пиросмани, и я подумала: почему бы сделать образы в их духе?Интересно, что к Модильяни Ольга Сенькина пришла еще до проекта «Пані та Панове»: художнице давно говорили, что ее куклы похожи на образы итальянского художника.– Видимо, это было в подсознании. Но когда пришло понимание, начала создавать образы Модильяни, – делится мастер.Так с легкой руки мастерицы на свет появились кашпо в образах французской актрисы Маргариты де Севр – страсти Нико Пиросмани, Жанны Эбютерн Модильяни, мексиканской художницы Фриды и других ярких персонажей. Потом стали появляться и другие образы. Ольга Сенькина стала создавать кашпо к юбилеям, годовщинам свадьбы по присланным фотографиям. Конечно, эти образы стилизованы, портретного сходства нет, но есть узнаваемые детали, говорит художница.Герои выглядят в стиле колоритных 1920-х – экстравагантные ретро-шляпки, элегантные костюмчики, кокетливые платьица и даже украшения. А еще каждое кашпо – это ярко выраженный характер и эмоции. Дамы-горшочки наивны и любопытны, надменны и кокетливы, откровенны и мечтательны. Кавалеры-вазоны галантны и сдержанны, а некоторые не прочь пофлиртовать. При этом горшки-головы – сплошной позитив и обаяние. А если настроение не очень располагает к творчеству?– Какое бы ни было настроение, работа для меня спасение. Я сразу включаюсь, забываю обо всем, и настроение меняется, – улыбается Ольга.Одна из главных фишек таких кашпо – возможность стать соавтором Ольги Сенькиной. Растения в вазоне не только дополняют образы или делают их неожиданными. Они могут полностью изменить характер персонажа.– В этом-то и идея. Кашпо преображаются в зависимости от того, какое растение в них растет. В этом тоже есть момент творчества. Если в кашпо посадить кактус, будет один характер, с цветущей фиалкой – другой, – говорит художница.С помощью растений дамам и кавалерам можно менять прически и образы хоть каждый день: например, сегодня украсить голову барышни мечтательной косой, завтра – романтичными кудрями, после – задорным ежиком или смешной гулькой из кактуса. Для мужских голов тоже можно подобрать подходящую растительность и сделать персонаж франтом, «ботаном» или панком.А еще в горшки-головы можно поместить букеты срезанных цветов, использовать как подставки для кухонных и косметических принадлежностей. В общем, масса идей для сотворчества.Ольга Сенькина рассказала и о самом необычном применении ее авторских горшков:– Как-то на моей выставке одна из посетительниц сообщила, что будет пить из кашпо чай. Я была уверена, что это не очень удобно, но девушка продемонстрировала, как это будет происходить: где-то раздобыла чай и пила его из кашпо прямо на выставке.Корреспондент «ВХ» поинтересовалась у Ольги Сенькиной: не просили ли ее изготовить горшочек в виде головы бывшего любимого? Например, чтобы вставлять в такое кашпо что-нибудь эдакое под настроение?Это забавно, но, как выяснилось, примерно такую идею реализовала, по одной из легенд, некая сицилийская красотка. Керамические кашпо-головы очень популярны на Сицилии, причем, по некоторым данным, уже больше тысячи лет. Появление первых кашпо овеяны легендами о страстной и прямо-таки роковой любви. Одна из историй рассказывает о прекрасной итальянке, которую молодой мавр сразил пылкими признаниями. Любовь казалась вечной, но однажды девушка узнала, что у возлюбленного есть жена и дети, к которым он собирался вернуться. Темпераментная сицилийка разгневалась и отрубила вруну голову. Голову приспособила под вазон, посадила в нее цветы и выставила на балкон. Растения в голове цвели обильно, нарядное кашпо приглянулось соседям девушки, и для украшения балконов они стали заказывать у мастеров такие же вазоны. С тех пор изготовление горшков-голов стало на Сицилии настоящим промыслом.Уже создавая серии своих кашпо, Ольга Сенькина случайно узнала о сицилийсктх традициях. А потом произошло и волшебное путешествие на родину керамических голов.– Мне неожиданно выпала возможность поехать на Сицилию. Я поразилась, насколько там популярны горшки-головы, – рассказывает Ольга Сенькина. – Их в огромном количестве продают в магазинах, ими декорируют улицы и рестораны, их делают в виде магнитов. Это было какое-то чудо. У меня горшки совсем другие, но я даже не могла представить, что побываю на Сицилии и прикоснусь к такому удивительному творчеству.Судя по всему, от Ольги Сенькиной можно ожидать еще массы интригующих голов-вазонов. По крайней мере, новые необычные идеи ее пока не посещали.– Я и с этими идеями пока не наигралась, – признается мастерица.