​​В Малой Даниловке разыскивают 37-летнего Юрия Муханова, который пропал 23 декабря.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



Мужчина был одет в белый вязаный свитер и темно-синюю куртку-парку, либо черную дутую куртку, синие джинсы, обут в черные кожаные кроссовки. При себе у него был телефон.



Особая примета – шрам на левой руке.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 102 или 068-777-0-112.