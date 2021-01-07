В Украине ввели новую категорию – L1е – L7е (мототехника), а легковые автомобили и автобусы разделили на классы М2 и М3.

Все транспортные средства, которые передвигаются по дорогам Украины, делятся на категории. Управлять ТС можно при наличии соответствующего водительского удостоверения и с установленного на законодательном уровне возраста. Однако время от времени классификация меняется, пополняясь новыми категориями.Все дело в том, что автомобильная промышленность не стоит на месте и выпускает все новые транспортные средства. Некоторые их виды не подпадают ни под одну из существующих групп. В связи с этим правительство обновило Классификацию и Единые требования к конструкции и техсостоянию колесных транспортных средств. В частности, в Украине ввели новую категорию – L1е – L7е (мототехника). Кроме того, легковые автомобили и автобусы разделили на классы М2 и М3.«На сегодняшний день в Европе появилось множество транспортных средств, относящихся к категориям и подкатегориям, которые отсутствуют в украинском законодательстве, и поэтому не могут импортироваться в страну и использоваться на дорогах общего пользования. Особенно это касается категории L, где большое число моделей имеет электрический мотор и повышенную мобильность, что особенно важно для крупных городов. Принятое правительством решение актуализирует украинскую нормативно-правовую базу, приближая ее к европейским современным стандартам», – отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.