Пища, приготовленная на пару, полезна для здоровья. Чем не аргумент в пользу пароварки, которой можно побаловать маму или бабушку? К тому же пароварка многофункциональна и позволяет автономно друг от друга готовить несколько разных блюд.

У современной пароварки имеется масса полезных функций.позволяет запрограммировать время начала приготовления. С ее помощью вы можете получить готовое блюдо, например, к завтраку или к моменту возвращения с работы. Важный нюанс: с точки зрения кулинарии отложенный старт в пароварке реализован правильно. Продукты не контактируют с жидкостью до начала процесса, тогда как в мультиварке и хлебопечке все ингредиенты смешиваются в момент закладки.удобна, если что-то задержало трапезу – пища не застынет до момента подачи на стол. Также многие хозяйки используют этот режим для подогрева уже готового блюда, что улучшает вкусовые качества каши, мяса и твердых овощей.– набор установленных значений времени работы. Вам не нужно вводить значения времени – например, «30 минут», – достаточно выбрать программу «Рыба». Это особенно удобно в моделях, где время устанавливается поминутно. Очень хорошо, если заданную программу можно корректировать, тогда не придется ставить дополнительный таймер и выключать прибор вручную.поможет подстраховаться от поломки или даже пожара, если вы случайно не долили в пароварку воду или она выкипела во время конвейерного приготовления нескольких блюд. Хотя инженеры-разработчики пароварок проектируют емкость для воды так, чтобы нагреватель не работал без воды, такая функция спасет от неприятных неожиданностей.Обратите внимание, чтобы в выбранную пароварку можно было доливать воду во время приготовления. Обычно сбоку прибора для этого есть отверстие с носиком или полые ручки чаши. Если в пароварке нет возможности доливать воду во время приготовления, процесс придется прервать, снять все корзины, добавить жидкость и снова расставить все по местам.Некоторые пароварки подают, когда уровень воды падает ниже минимального, и у всех есть визуальный индикатор, чаще всего это отверстие в резервуаре, закрытое прозрачным пластиком.Помимо выполнения привычных функций пароварка может разогревать и размораживать продукты. Холодное блюдо из мяса, разогретое в пароварке, по вкусу станет как свежеприготовленное – сочное и вкусное. Продукты, размороженные в пароварке, сохраняют влажность и не пересыхают. Также в пароварке удобно стерилизовать детскую посуду и банки для консервирования.