Самая ценная рождественская традиция, которая сохранилась до сегодняшнего дня – пение колядок и щедривок. Кстати, это абсолютно разные разделы в традиции. Чем же они отличаются?

Хоть в большинстве своем традиции празднования Рождества во всех уголках нашей страны схожи, но каждый регион Украины имеет свои уникальные обычаи.– Самое интересное и ценное в рождественских традициях Слобожанщины — народное пение колядок и щедривок, – говорит исследователь слобожанского фольклора Галина Лукьянец. – Это самая уязвимая традиция в нашем культурном наследии, поскольку ее носители умирают. А ведь именно пение было самым лучшим элементом этого праздника. Причем пели все. Правда, в разные периоды праздника пели по-разному. Были колядки певчих, колядки детские, колядки для взрослых. И это не декор – это тот самый элемент, который вносил праздничное настроение. Когда колядники приходили в хату, хозяева должны были прослушать колядку от начала до конца, ведь она предназначалась именно им.Несколько десятилетий подряд мы слышим по радио колядку «Добрый вечер, господарю» или «Щедрик» в обработке Леонтовича, но раньше пели совсем не так – колядки были адресными.– Если приходили в семью, где есть молодежь, то пели колядку парню, которому предстоит защищать родину, или девушке, которая мечтает о замужестве. Одинокой женщине пели совершено другую колядку, маленьким деткам – свою. Кроме того, колядки обязательно сопровождались определенной атрибутикой, например, собственноручно сделанной звездой, козой. По хатам ходили ряженые, разыгрывали сценки. Все это делало праздник более интересным, в этом была его красота и прелесть. И это то, что мы утратили, к огромному сожалению, – замечает Галина Лукьянец.Колядки поются именно на Рождество, а щедривки – на Старый новый год.– Это сейчас праздники практически рядом – 7 и 14 января, а раньше новый год начинался весной. Существовал тот же ритуал обхода дворов с пожеланием счастья, здоровья, благополучия. Пели о рождении ягнят, о том, что прилетела ласточка, – рассказывает Галина Лукьянец. – Когда в петровские времена была изменена дата празднования Нового года, весь цикл весеннего празднования просто переехал на начало января. Разнятся эти песни и припевом. В колядках он обязательно включает фразу «Святий вечір, добрий вечір», а в щедривках – «Щедрий вечір, добрий вечір».