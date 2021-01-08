Еще до Нового года на площади Свободы прошло символическое открытие V «Вертеп-феста», который в этом году пройдет под лозунгом «Вертеп UnLock!», подчеркивая, что даже пандемия не в силах его отменить.

Во время мероприятия состоялась акция передачи Вифлеемского огня мира громаде города. В знак того, что «Вертеп-фест» начался, прозвучала его неизменная колядка «Нова радість стала».В этом году фестиваль пройдет с 8 по 10 января на сайте проекта (vertepfest.com), который превратится в «Вертеп-платформу». В течение трех дней там будут транслироваться видео, присланные участниками из разных регионов Украины и от этнических диаспор: с вертепами, колядками, кулинарными мастер-классами различных национальных кухонь, танцами, рассказами об особенностях традиций различных регионов и народностей Украины. Организаторы не только придумали, как перевести активности фестиваля в виртуальное пространство, но и добавили новые форматы, например, колядка-батл.– Подготовку к «Вертеп-фесту-2021» мы обсуждали еще с весны, когда только был объявлен первый локдаун, – рассказывает главный координатор фестиваля Елена Рофе-Бекетова. – Все были уверены, что к январю 2021 года падемия будет позади. Но жизнь расставляет свои приоритеты. «Вертеп-фест» – это уже традиция и для нашего города, и для Украины, и отказаться от фестиваля было невозможно. Поэтому мы предложили свой вариант проведения – «Вертеп-фест в интернете». Это поможет и сохранить традицию проведения яркого фестиваля, и почувствовать ежегодное чудо Рождества всем вместе.На главной странице сайта «Вертеп-феста» в течение трех дней пройдут онлайн-трансляции главных событий нынешнего фестиваля. Во-первых, это будет традиционная акция одновременного пения «Нова радість стала», без которой уже невозможно представить «Вертеп-фест». Одновременное исполнение одной из самых известных колядок впервые состоялось в 2017 году в трех городах страны, а с 2018 года акция стала международной. В 2020 году ее поддержали 56 городов Украины, Нидерландов, Польши, Эстонии.Фольклорная вечеринка «Етновечорниці» с участием представителей национальных сообществ, проживающих в Украине, тоже пройдет в онлайн-формате. Новинкой этого года станет зажигательный колядка-батл. Его участникам предстоит доказать, что именно они самые драйвовые колядовальщики. Команду-победительницу определит жюри «Вертеп-феста».