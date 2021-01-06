В с. Черемушная Валковского района спасатели несколько часов тушили сеновал

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.



На территории частного домовладения огнем была охвачена хозяйственная постройка в которой хранилось сено на площади 40 кв.м. В 23:56 пожарные локализовали пожар, а в 1:37 - полностью потушили.



Причина возникновения пожара устанавливается, погибших, пострадавших нет.