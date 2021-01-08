Движение общественного транспорта по Московскому проспекту на участке от площади Защитников Украины до улицы Университетской не возобновится как минимум до лета. Трамваи №5 и №6 не курсируют.

С 1 января по 30 мая 2021 года продлен запрет на движение общественного транспорта по Московскому проспекту – от площади Защитников Украины до Университетской. Об этом сообщили в городской информационно-диспетчерской службе 1562. Трамваи №5 и №6 ходить не будут.По информации диспетчерской, запрещено также движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, Московскому проспекту и ул. Кооперативной на участке от разворотного круга около станции метро «Защитников Украины» до переулка Короленко.Зато харьковчанам вернут популярный троллейбус. С 11 января возобновляется движение троллейбусного маршрута №2, говорят диспетчеры.Движение троллейбусов будет организовано следующим образом: разворотный круг на пр. Победы – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – разворотный круг на пр. Жуковского.На время карантина маршрут разделили на 2А и 2Б. Один курсировал от Алексеевки до площади Свободы и обратно, второй – от станции метро «Научная» до пр. Жуковского и в обратном направлении.