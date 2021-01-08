В канун Нового года горожане с удивлением обнаружили лисицу, разгуливающую на ХТЗ в районе улицы Луи Пастера. Видео очевидцы опубликовали в телеграм-канале, приписав: «Наглая рыжая морда продолжает путешествие по району». Почему лесные хищницы идут в город и стоит ли опасаться лисьего бешенства, выяснял «Вечерний Харьков».Лисицы на харьковских улицах – не редкость. Горожане иногда встречают их на Салтовке и Алексеевке, на улице Космической и Красношкольной набережной, в районе гидропарка и на улице Деревянко, в районе сквера «Стрелка» и в парке имени Горького.
Рыжая плутовка повадилась захаживать в гости в один из дворов на Клочковской. Она неплохо ориентируется на местности и не боится людей, утверждают местные жители. Очевидцы неоднократно наблюдали, как гостья из леса прогуливалась по парку имени Квитки-Основьяненко, при этом охотно подпускала к себе желающих ее сфотографировать. Эту же лисицу видели и на пешеходном мосту возле железнодорожной станции Новоселовка.
Не от хорошей жизни
Лисы наведываются в город не от хорошей жизни – сюда их гонит возможность найти пропитание.
– В нашей стране это животное всегда считалось самым обычным и очень популярным, а в последние десятилетия становится привычным обитателем не только пригородов, но и больших густонаселенных городов. Причем хищников интересуют вовсе не домашняя птица и кролики в частных хозяйствах – сейчас лисиц привлекают, в первую очередь, мусорки и свалки с пищевыми отходами. В отличие от обленившихся бездомных кошек, которых обильно подкармливают добросердечные дамы, они неустанно охотятся на мышей и крыс, ловят голубей и всячески выполняют роль санитаров городов и сел, – рассказала «Вечернему Харькову» пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха. – В последние годы лисы все чаще охотятся на бездомных кошек и особенно котят. Кроме того, лиса может поживиться и на приусадебном участке, поедая разные растения, ягоды, плоды и фрукты.
Активизация борьбы с дворовыми собаками в Харькове привела к тому, что в черте города исчезли главные враги лисиц, поэтому рыжие хищницы и вовсе осмелели.
– Лисы привыкли приходить к людям. Они чувствуют себя комфортно, если поблизости нет агрессивных собак, – говорит специалист. – Реалии жизни таковы, что на самом деле мы сами заставляем диких зверей переселяться поближе к нашим домам – подкармливая их, создавая комфортные условия и уничтожая их природную среду обитания.
Селфиться с лисой опасно
Лисица может быть переносчиком бешенства и других опасных инфекций, поэтому неудивительно, что многие горожане с опаской относятся к таким гостям.
Специалисты рекомендуют: если вы встретили в городе лису – проходите мимо. Не пытайтесь ее фотографировать, гладить или угощать чем-то вкусным. Имейте в виду, здоровый зверь на контакт с человеком не пойдет.
– При виде человека здоровая дикая лиса в норме будет сторониться его, – говорит Жанна Сивуха. – Если хищник заражен бешенством или другой болезнью, у него пропадает чувство страха. Так что кормить и гладить лисицу опасно.
Больное животное определить несложно – оно имеет болезненный вид, неуверенную походку, тусклую клочковатую шерсть. На более поздней стадии болезни лисица почти не понимает, куда идет, слабо реагирует на то, что творится вокруг нее.
– Заразиться бешенством можно не только при укусе, но и при попадании слюны на кожу, даже если на ней нет ни одной царапины, – предупреждает Жанна Сивуха.
Так что если селфи с рыжим хищником удалось, не лишним будет обратиться к врачу – мало ли что.
Бомбардировка от бешенства
– В цивилизованных странах проблема с бешенством давно решена – там разбрасывают пищевые приманки с оральной противорабической вакциной. Их поедают не только лисицы, но и другие хищные млекопитающие, а также ежи, – говорит Жанна Сивуха.
На Харьковщине с бешенством диких животных тоже борются посредством оральной вакцинации. Как сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы, осенняя кампания по иммунизации диких плотоядных животных против была проведена в октябре прошлого года – как раз в период их активности.
Специалисты считают, что распространять вакцину авиационным способом – наиболее эффективно. Приманки с вакциной разбрасывают с самолетов над лесными и полевыми угодьями. А на территории, над которой полеты запрещены, распространение приманки происходит наземным способом при участии охотников, лесников и специалистов Госпродпотребслужбы.
– На вид приманка – небольшой брикет размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки, внутри которого находится желеобразная капсула с вакциной против бешенства, – поясняют специалисты Госпродпотребслужбы. – Запах и вкус приманки привлекают животных, и когда они съедают препарат, вакцина через слизистую оболочку попадает в организм, что приравнивается к инъекции от бешенства. Вакцина рассчитана на диких мясоедных животных – лисиц, волков, куниц и других. Если вы вдруг наткнетесь на такой брикетик, не берите его в руки и не перемещайте на другое место, чтобы не нарушить схему вакцинации.
В Госпродпотребслужбе подсчитали, что за три года применения авиационного способа пероральной иммунизации мясоедных животных количество случаев бешенства сократилось в четыре раза.
– В 2018 году на территории Харьковской области зафиксировано 109 случаев бешенства среди животных, за девять месяцев 2020 года – только 16, – сообщили в управлении.