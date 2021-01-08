В канун Нового года горожане с удивлением обнаружили лисицу, разгуливающую на ХТЗ в районе улицы Луи Пастера. Видео очевидцы опубликовали в телеграм-канале, приписав: «Наглая рыжая морда продолжает путешествие по району». Почему лесные хищницы идут в город и стоит ли опасаться лисьего бешенства, выяснял «Вечерний Харьков».

Не от хорошей жизни

Селфиться с лисой опасно



Бомбардировка от бешенства

Лисицы на харьковских улицах – не редкость. Горожане иногда встречают их на Салтовке и Алексеевке, на улице Космической и Красношкольной набережной, в районе гидропарка и на улице Деревянко, в районе сквера «Стрелка» и в парке имени Горького.Рыжая плутовка повадилась захаживать в гости в один из дворов на Клочковской. Она неплохо ориентируется на местности и не боится людей, утверждают местные жители. Очевидцы неоднократно наблюдали, как гостья из леса прогуливалась по парку имени Квитки-Основьяненко, при этом охотно подпускала к себе желающих ее сфотографировать. Эту же лисицу видели и на пешеходном мосту возле железнодорожной станции Новоселовка.Лисы наведываются в город не от хорошей жизни – сюда их гонит возможность найти пропитание.– В нашей стране это животное всегда считалось самым обычным и очень популярным, а в последние десятилетия становится привычным обитателем не только пригородов, но и больших густонаселенных городов. Причем хищников интересуют вовсе не домашняя птица и кролики в частных хозяйствах – сейчас лисиц привлекают, в первую очередь, мусорки и свалки с пищевыми отходами. В отличие от обленившихся бездомных кошек, которых обильно подкармливают добросердечные дамы, они неустанно охотятся на мышей и крыс, ловят голубей и всячески выполняют роль санитаров городов и сел, – рассказала «Вечернему Харькову» пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха. – В последние годы лисы все чаще охотятся на бездомных кошек и особенно котят. Кроме того, лиса может поживиться и на приусадебном участке, поедая разные растения, ягоды, плоды и фрукты.Активизация борьбы с дворовыми собаками в Харькове привела к тому, что в черте города исчезли главные враги лисиц, поэтому рыжие хищницы и вовсе осмелели.– Лисы привыкли приходить к людям. Они чувствуют себя комфортно, если поблизости нет агрессивных собак, – говорит специалист. – Реалии жизни таковы, что на самом деле мы сами заставляем диких зверей переселяться поближе к нашим домам – подкармливая их, создавая комфортные условия и уничтожая их природную среду обитания.Лисица может быть переносчиком бешенства и других опасных инфекций, поэтому неудивительно, что многие горожане с опаской относятся к таким гостям.Специалисты рекомендуют: если вы встретили в городе лису – проходите мимо. Не пытайтесь ее фотографировать, гладить или угощать чем-то вкусным. Имейте в виду, здоровый зверь на контакт с человеком не пойдет.– При виде человека здоровая дикая лиса в норме будет сторониться его, – говорит Жанна Сивуха. – Если хищник заражен бешенством или другой болезнью, у него пропадает чувство страха. Так что кормить и гладить лисицу опасно.Больное животное определить несложно – оно имеет болезненный вид, неуверенную походку, тусклую клочковатую шерсть. На более поздней стадии болезни лисица почти не понимает, куда идет, слабо реагирует на то, что творится вокруг нее.– Заразиться бешенством можно не только при укусе, но и при попадании слюны на кожу, даже если на ней нет ни одной царапины, – предупреждает Жанна Сивуха.Так что если селфи с рыжим хищником удалось, не лишним будет обратиться к врачу – мало ли что.– В цивилизованных странах проблема с бешенством давно решена – там разбрасывают пищевые приманки с оральной противорабической вакциной. Их поедают не только лисицы, но и другие хищные млекопитающие, а также ежи, – говорит Жанна Сивуха.На Харьковщине с бешенством диких животных тоже борются посредством оральной вакцинации. Как сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы, осенняя кампания по иммунизации диких плотоядных животных против была проведена в октябре прошлого года – как раз в период их активности.Специалисты считают, что распространять вакцину авиационным способом – наиболее эффективно. Приманки с вакциной разбрасывают с самолетов над лесными и полевыми угодьями. А на территории, над которой полеты запрещены, распространение приманки происходит наземным способом при участии охотников, лесников и специалистов Госпродпотребслужбы.– На вид приманка – небольшой брикет размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки, внутри которого находится желеобразная капсула с вакциной против бешенства, – поясняют специалисты Госпродпотребслужбы. – Запах и вкус приманки привлекают животных, и когда они съедают препарат, вакцина через слизистую оболочку попадает в организм, что приравнивается к инъекции от бешенства. Вакцина рассчитана на диких мясоедных животных – лисиц, волков, куниц и других. Если вы вдруг наткнетесь на такой брикетик, не берите его в руки и не перемещайте на другое место, чтобы не нарушить схему вакцинации.В Госпродпотребслужбе подсчитали, что за три года применения авиационного способа пероральной иммунизации мясоедных животных количество случаев бешенства сократилось в четыре раза.– В 2018 году на территории Харьковской области зафиксировано 109 случаев бешенства среди животных, за девять месяцев 2020 года – только 16, – сообщили в управлении.