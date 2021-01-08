Учеными названы группы крови, чьи обладатели отличаются особенно сильным иммунитетом к инфекциям.

Как сообщается, в первую очередь таковыми являются носители четвертой группы крови.Исследование, на которое ссылается издание, показало, что при вышеназванной группе крови организм гораздо активнее продуцирует белок интерферон, борющийся с вторгающимися вирусами, бактериальными веществами, некоторыми химическими соединениями.Среди обладателей четвертой группы крови интерферон хорошо производится в 92% случаев, установили ученые.«Группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы», - резюмировали исследователи.Также достаточно сильным иммунитетом к инфекциям обладают люди с первой и третьей группами крови. Их показатели выработки интерферона составляют, соответственно 80 и 91 процент.Что касается второй группы крови, ее обладатели, по заключению научных специалистов, в 40 процентах случаев отличаются низкой производительностью важного для иммунной системы белка. Наличие этой группы крови может делать человека склонным к инфекционным заболеваниям в большей степени, чем другие группы.