Если у мамы или бабушки до сих пор нет блендера, желательно его приобрести. Приготовление коктейлей, соков, взбивание теста – с помощью блендера вы существенно облегчите жизнь самому дорогому человеку. Какой прибор лучше выбрать – погружной или стационарный?

состоят из пластиковой или металлической «ручки» с внутренним мотором и вращающейся насадки (их может быть несколько). Такой прибор измельчает, смешивает и взбивает в любой емкости – вашей или той, что у нему прилагается.Плюсы: компактность, мобильность, способность обрабатывать маленькие порции, возможность самостоятельно менять положение ножа (в отличие от стационарных моделей), многофункциональность за счет наличия насадок разного назначения. Выходит, что один погружной блендер может заменить кухонный комбайн, кофемолку, мясорубку, миксер и т.д.Минусы: погружной блендер нужно держать (впрочем, это не так уж сложно, так как работает прибор быстро); при неосторожном обращении содержимое емкости может разбрызгиваться.Кому стоит выбрать погружной блендер: тем, кто готовит коктейли/супы чаще всего из мягких овощей/фруктов/ягод; тем, кому часто нужно готовить маленькие порции (например, свежее детское питание); обладателям маленьких кухонь.состоят из кувшина с ножом на дне и базы с мотором.Плюсы: работа блендера почти не требует вашего участия; в нем намного удобнее готовить супы и напитки сразу на несколько человек, а затем сразу разливать их по стаканам. Стационарный блендер стоит дешевле погружного, за ним легче ухаживать, так как большинство моделей имеют функцию самоочистки.Минусы: главный его недостаток – невозможность готовить маленькие порции (чаще всего объем продукта должен составлять более 250 мл). В сравнении с погружным блендером стационарный аппарат более громоздкий.Кому стоит выбрать стационарный блендер: тем, кто часто готовит коктейли и смузи, причем в большом количестве; спортсменам, вегетарианцам и людям, придерживающимся здорового образа жизни.