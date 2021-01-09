Ухудшение погоды и гололед доставляют немало неудобств не только горожанам, но и пернатым жителям Харькова. Ведь добыть корм из-под льда – задача не из легких. Специалисты призывают помочь городским птицам пережить превратности зимней погоды.

С понижением температуры воздуха значение корма для птиц возрастает в разы.– Птицы – теплокровные существа. Средняя температура их тела составляет 41 градус. Это означает, что они могут сохранять активность и в холодное время года, но нуждаются в большем количестве корма, – поясняет пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.Добывать корм из-под ледяной корки – задача не из легких, поэтому сейчас самое время помочь пернатым.– Универсальным кормом для мелких птиц могут быть сырые, то есть не жареные, семена. Ими с удовольствием полакомятся синицы, а также дубоносы и другие зерноядные птицы, – подсказывает Жанна Сивуха. – За компанию с ними могут прилетать воробьи. Для синиц полезно заготавливать также семена тыквы, арбуза и дыни. Крупным птицам можно порезать кубиками тыкву или морковь. Единственное универсальное правило, которое нужно соблюдать неукоснительно: нельзя кормить птиц хлебом, а также любой соленой, острой, копченой, заплесневелой и жареной пищей.Кормушку для птиц можно сделать своими руками или купить в магазине. Например, готовый деревянный домик для пернатых стоит от 150 до 500 гривен.– Разные типы кормушек подходят для различных птиц. К примеру синица, с легкостью будет кормиться из подвесной кормушки. Воробьи тоже смогут залезть в маленькую кормушку с небольшим входным отверстием, куда крупные птицы, в том числе и голуби, не смогут добраться, – говорит пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.При размещении кормушки орнитологи рекомендуют учитывать безопасность пернатых, чтобы они не стали легкой добычей для котов, собак и своих хищных сородичей. Ни в коем случае не стоит размещать кормушки вблизи проезжих дорог. Птицы могут быть опасны для автомобилей на скоростных трассах. Непригодны для размещения кормушек и людные места, там пернатые могут стать причиной дискомфорта и беспокойства людей. Размещать кормушки необходимо в тех местах, где птицы чувствуют себя наиболее комфортно – в лесу, лесопарковой зоне, на деревьях и кустарниках в городе.Самым популярное место для размещения птичьих кормушек – за окном или на балконе. Однако здесь могут могут возникнуть сложности с «обгаженными» соседями. Кроме того, первое время птицы будут пугаться присутствия людей за окном. К тому же существует опасность, что птица может разбиться о стекло. Наиболее благоприятное место для кормушки – дерево или куст возле дома, школы, в парке, на приусадебном участке. Но при условии, что она будет защищена от хищников. Повесить ее нужно на достаточно высоком расстоянии от земли – от одного до двух метров, чтобы не достали собаки. А дерево желательно оснастить приспособлениями против кошек, например, закрыть жестью ствол.